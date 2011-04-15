Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 3 сентября 2019 года.



МОЛОЧНЫЕ БРАТЬЯ НАВЕК

АФК "СИСТЕМА" И КИТАЙСКАЯ MENGNIU DAIRY ПРОЕКТИРУЮТ ФЕРМЫ В ПРИМОРЬЕ





Дефицитный рынок молока Дальнего Востока и перспективы экспорта в Китай повышают привлекательность бизнеса в регионе для крупных инвесторов. Основной производитель молока из Китая Mengniu Dairy может создать совместное предприятие (СП) со структурой АФК "Система" Владимира Евтушенкова, которое вложит до 45 млрд руб. в строительство ферм на 500 тыс. тонн молока в год. Подобный проект может стать крупнейшим не только в России, но и в мире.





БАМУ ПОВЫШАЮТ ЛОКОМОТИВАЦИЮ

ОАО РЖД ГОТОВО ПЕРЕЙТИ НА РОССИЙСКИЕ ТЕПЛОВОЗЫ



ОАО РЖД испытывает проблемы с обеспечением тягой Восточного полигона из-за роста грузопотока и нехватки мощных локомотивов. Раньше монополия закупала их на Украине у "Лугансктепловоза", в России же производство началось только в этом году. Поставки также ограничены недостаточным количеством двигателей от американской GE. Решить проблему в ОАО РЖД рассчитывают в 2020 году, закупив 54 таких локомотива с перспективой перехода на отечественные двигатели "Трансмашхолдинга". Эксперты уточняют, что вопрос не только в количестве локомотивов, но и в эффективности управления ими.





ПРОМОПРОИЗВОДСТВО ЗАМЕДЛИЛО РОСТ

ТОРГОВЫЕ СЕТИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ АКЦИЙ



Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го - июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет. Участники рынка осторожны в прогнозах, но аналитики не исключают и падения доли промо по итогам 2020 года, что увеличит расходы граждан, но повысит инвестиционную привлекательность сектора.





МИХАИЛУ АБЫЗОВУ НАШЛИ СВИДЕТЕЛЯ НА УКРАИНЕ

АРЕСТОВАНА РУКОВОДИТЕЛЬ КИПРСКОГО ОФШОРА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ЭКС-МИНИСТР ПРОВОДИЛ СДЕЛКИ





Как стало известно "Ъ", гражданка Украины Инна Пикалова, арестованная вчера Басманным райсудом, может оказаться ключевым фигурантом в деле экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. В свое время она возглавляла кипрский офшор, который использовался для сделок с подконтрольными господину Абызову структурами. Следствие полагает, что они причинили ущерб на 4 млрд руб.





БАЗЫ ДАННЫХ ГОТОВЯТ К ПЕРЕЗАГРУЗКЕ

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ И ВЕДОМСТВА ПЛАНИРУЮТ ОБНОВЛЕНИЕ СОФТА



Более двух третей крупных компаний и государственных ведомств в ближайшие три года намерены менять используемые системы управления базами данных (СУБД), показал опрос TAdviser. На рынке продолжают лидировать зарубежные решения, тогда как российские занимают незначительную долю. В реальности процесс перехода может оказаться сложным и затратным, предупреждают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 03.09.2019