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03/09/2019
10:25

Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 3 сентября 2019 года.

МОЛОЧНЫЕ БРАТЬЯ НАВЕК
АФК "СИСТЕМА" И КИТАЙСКАЯ MENGNIU DAIRY ПРОЕКТИРУЮТ ФЕРМЫ В ПРИМОРЬЕ


Дефицитный рынок молока Дальнего Востока и перспективы экспорта в Китай повышают привлекательность бизнеса в регионе для крупных инвесторов. Основной производитель молока из Китая Mengniu Dairy может создать совместное предприятие (СП) со структурой АФК "Система" Владимира Евтушенкова, которое вложит до 45 млрд руб. в строительство ферм на 500 тыс. тонн молока в год. Подобный проект может стать крупнейшим не только в России, но и в мире.


БАМУ ПОВЫШАЮТ ЛОКОМОТИВАЦИЮ
ОАО РЖД ГОТОВО ПЕРЕЙТИ НА РОССИЙСКИЕ ТЕПЛОВОЗЫ

ОАО РЖД испытывает проблемы с обеспечением тягой Восточного полигона из-за роста грузопотока и нехватки мощных локомотивов. Раньше монополия закупала их на Украине у "Лугансктепловоза", в России же производство началось только в этом году. Поставки также ограничены недостаточным количеством двигателей от американской GE. Решить проблему в ОАО РЖД рассчитывают в 2020 году, закупив 54 таких локомотива с перспективой перехода на отечественные двигатели "Трансмашхолдинга". Эксперты уточняют, что вопрос не только в количестве локомотивов, но и в эффективности управления ими.


ПРОМОПРОИЗВОДСТВО ЗАМЕДЛИЛО РОСТ
ТОРГОВЫЕ СЕТИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ АКЦИЙ

Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го - июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет. Участники рынка осторожны в прогнозах, но аналитики не исключают и падения доли промо по итогам 2020 года, что увеличит расходы граждан, но повысит инвестиционную привлекательность сектора.


МИХАИЛУ АБЫЗОВУ НАШЛИ СВИДЕТЕЛЯ НА УКРАИНЕ
АРЕСТОВАНА РУКОВОДИТЕЛЬ КИПРСКОГО ОФШОРА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ЭКС-МИНИСТР ПРОВОДИЛ СДЕЛКИ


Как стало известно "Ъ", гражданка Украины Инна Пикалова, арестованная вчера Басманным райсудом, может оказаться ключевым фигурантом в деле экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. В свое время она возглавляла кипрский офшор, который использовался для сделок с подконтрольными господину Абызову структурами. Следствие полагает, что они причинили ущерб на 4 млрд руб.


БАЗЫ ДАННЫХ ГОТОВЯТ К ПЕРЕЗАГРУЗКЕ
КРУПНЫЕ КОМПАНИИ И ВЕДОМСТВА ПЛАНИРУЮТ ОБНОВЛЕНИЕ СОФТА

Более двух третей крупных компаний и государственных ведомств в ближайшие три года намерены менять используемые системы управления базами данных (СУБД), показал опрос TAdviser. На рынке продолжают лидировать зарубежные решения, тогда как российские занимают незначительную долю. В реальности процесс перехода может оказаться сложным и затратным, предупреждают эксперты.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 03.09.2019
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