Дайджест газеты "Ведомости" от 3 сентября 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 3 сентября 2019 года.





РОССИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ВЫПУСКА УКОРОЧЕННОЙ ВЕРСИИ SUKHOI SUPERJET

САМОЛЕТЫ НА 75 МЕСТ УСПЕЛА ЗАКАЗАТЬ S7 GROUP СЕМЬИ ФИЛЕВЫХ



"Я был недели две назад на совещании по развитию региональной авиации, и там один из руководителей Минпромторга доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса. У них основной заказчик - "Аэрофлот", и он берет 100-местную машину", - рассказал в интервью "Ведомостям" председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев (компания принадлежит ему и членам его семьи).



Другой участник совещания сказал, что доклад делал замминистра промышленности Олег Бочаров. Человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; владеет ГСС), подтвердил, что SSJ75 разрабатываться не будет. Предварительное соглашение о заказе 75 SSJ75 S7 Group подписала с ГСС в апреле 2018 г. Поставки укороченных лайнеров ожидались с 2022 г.





ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИСЛАВА ФИЛЕВА "ВЕДОМОСТЯМ": "ГРАЖДАНСКИЙ АВИАПРОМ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ГЛУБОКО УБЫТОЧЕН"





Совладелец S7 Group рассказывает о перспективах региональных перевозок, причинах разногласий с Минпромторгом, системных проблемах самолета SSJ100 и о том, как их решить





БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ЗАМЕТИЛИ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ И НЕ ВЕРЯТ ВО ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЗАПАДА



НО ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ В СТОЛИЦЕ ВРЯД ЛИ ПЕРЕКИНЕТСЯ НА РЕГИОНЫ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ





Об уличных акциях против недопуска оппозиционеров к выборам в Мосгордуму слышали две трети россиян, почти столько же не верят, что "вмешательство Запада" могло как-то повлиять на протесты. Это следует из данных опроса "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости". 45% респондентов считают, что чиновники испугались конкуренции с независимыми политиками, 30% считают, что виноваты сами оппозиционеры, не сумевшие собрать подписи. О вмешательстве Запада в избирательную кампанию говорят лишь 26% опрошенных, 32% полагают, что эти обвинения - лишь попытка очернить участников протестов, еще 26% полагают, что даже если вмешательство и было, то вряд ли на что-то повлияло.





ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГИИ ПРОСЯТ ИЗМЕНИТЬ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ЗЕЛЕНОЙ ГЕНЕРАЦИИ



ОНИ ПРОГНОЗИРУЮТ СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ ЦЕН





Сообщество потребителей энергии считает, что нужно изменить механизм поддержки развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России. Об этом ассоциация сообщила вице-премьеру Дмитрию Козаку в письме от 14 августа. "Ведомости" ознакомились с копией документа, его достоверность подтвердил представитель сообщества. Представитель Козака подтвердил его получение.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 03.09.2019