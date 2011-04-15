В Москве открылась развязка МКАД - Бесединское шоссе

По обновленной транспортной развязке на пересечении Бесединского шоссе и МКАД запущено автомобильное движение. Об этом говорится в сообщении столичного Стройкомплекса.



Устаревший "неполный клевер" заменили на современную многоуровневую развязку с направленными съездами.



В рамках реконструкции Бесединской развязки должно быть построено 5.3 км дорог, из них сегодня, 3 сентября, открылось 4.6 км основных дорожных сооружений, включая: эстакаду-съезд с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра; реконструированный путепровод с подходами на пересечении МКАД с Бесединским шоссе; съезд/заезд с Бесединского шоссе (из центра) на МКАД; съезд/выезд с МКАД в село Беседы; боковые проезды и переходно-скоростные полосы на МКАД.



В районе села Беседы установлены шумозащитные экраны.

Несколько лет назад в районе развязки построили междугородний автовокзал и торговый центр "Южные ворота". Серьёзной проблемой являлось и то, что круговое движение со стороны села Беседы не обеспечивало достаточной пропускной способности, создавая заторы как при съезде, так и при выезде на внешнюю сторону МКАД.



В рамках благоустройства прилегающей территории разбили 4.5 га газонов. В ближайшие месяцы планируется завершить строительство заезда и выезда с внутренней стороны МКАД к междугороднему автовокзалу и ТЦ "Южные ворота", надземного пешеходного перехода через МКАД, а также высадку 100 деревьев ясеня и 1.8 тыс. кустов кизильника.



В результате реконструкции развязки загрузка прилегающего участка МКАД снизится на 14%, Бесединского шоссе - на 7%.





"AK&M" от 03.09.2019