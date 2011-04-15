При участии ВТБ открылось движение по трассе М-11 от Великого Новгорода до Тосно. Об этом говорится в сообщении банка.



Движение открылось по 7 этапу платной трассы М-11 (Москва - Санкт-Петербург) от Великого Новгорода до Тосно 3 сентября. Участок длиной 103 км построен в рамках концессионного соглашения между Правительством РФ, от имени которого выступает Государственная компания "Российские автомобильные дороги", и ООО "Магистраль двух столиц", одним из акционеров которого является ВТБ.



Новый участок трассы проходит по территории Новгородской и Ленинградской областей вдали от населённых пунктов. Строительство началось летом 2016 года. Общая сумма инвестиций составила свыше 44 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 03.09.2019