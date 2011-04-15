Роснефть считает заявление И.Дёмина неприемлемыми

Роснефть считает заявление советника президента Транснефти Игоря Дёмина неприемлемыми. Об этом говорится в сообщении Роснефти в связи с опубликованным новостным агентством РНС его заявлением с оценкой предложений председателя совета директоров НК "Роснефть", бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля за качеством нефти в системе магистральных трубопроводов.



"Роснефть считает неприемлемыми по сути и неуважительными по форме комментарии И.Демина, от имени компании "Транснефть", по поводу обращения Г.Шрёдера, направленного главе Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении Роснефти.



Ситуация с загрязнением магистрального нефтепровода "Дружба" хлорорганическими соединениями создала острые проблемы в обеспечении европейских потребителей качественным нефтяным сырьём и продуктами его переработки. На территории Польши и Германии, как и в России, сохраняются значительные объёмы суррогатной смеси, что создаёт как экологические риски, так и экономические проблемы для всех участников рынка.



Обеспокоенность по этому поводу выразило Министерство экономики Германии, направив соответствующее письмо Минэнерго России. "Транснефть прекрасно осведомлена о содержании данного документа. Обращение Г.Шрёдера к главе Правительства России Дмитрию Медведеву, в том числе, отражает позицию европейских потребителей и содержит тщательно проработанные, распространённые в мировой практике и поддержанные отраслевыми экспертами предложения, направленные на обеспечение энергобезопасности России, Германии, других стран ЕС и на снятие долгосрочных репутационных и экономических рисков с российских поставщиков нефти", подчеркивает Роснефть.



Также Роснефть отмечает, что "заявления Дёмина представляются неприемлемыми и неадекватными ещё и потому, что до сих пор, ни Деминым, ни кем бы то не было из Транснефти, не дан внятный ответ на принципиальные вопросы, касающиеся загрязненной нефти: что стало первопричиной загрязнения; кто причастен к замене качественной нефти на суррогат; что происходит и будет происходить с 5 млн тонн суррогата поставленного вместо законтрактованной нефти; существует ли согласованный с поставщиками и потребителями план мероприятий по ликвидации последствий загрязнения нефти и предотвращению аналогичных инцидентов в будущем".



В настоящее время судьба всего объема суррогатного сырья остаётся без решения, претензии пострадавших грузоотправителей и их контрагентов не урегулированы, проблема гарантии качества сырья при транспортировке не решена, имиджевые риски для России как надежного поставщика по мере оформлений неурегулируеных претензий растут, а конструктивные предложения, такие как инициатива Г.Шрёдера, подвергаются публичному шельмованию.



Роснефть заявила, что высокое качество нефти, сдаваемой НК "Роснефть" в систему магистральных трубопроводов, подтверждается актами приема-сдачи сырья, подписанными, в том числе, и представителями самой Транснефти. Производители оборудования, которым располагают российские и европейские НПЗ, исключают возможность переработки нефти содержащей хлорорганики больше 1 ppm, по причине коррозии и выхода оборудования из строя. Нефтепродукты, выработанные из некачественного сырья, могут приводить к выходу из строя двигателей и агрегатов, а применение авиатоплива с такими характеристиками может привести к непоправимым последствиям. Именно этим продиктована инициатива председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" об ужесточении норматива содержания хлорорганики в ГОСТе и Техническом регламенте до уровня не выше 1 ppm.



В части комментариев И.Дёмина о мини-НПЗ Роснефти необходимо внести ясность, подчеркивает Роснефть: "ни один из них не сдаёт свою продукцию (в том числе и упомянутый Дёминым мазут) в систему Транснефти. Эти предприятия предназначены для технологических нужд на удаленных промыслах нефтегазодобычи. Ни один из мини-НПЗ нашей Компании не имеет подключения к системе магистральных трубопроводов (в отличие от ряда других, находящихся в зоне магистральных трубопроводов, в том числе в районе ПСП Лопатино, где предположительно произошел вброс "зараженного" сырья)".



Смешение сырья разных производителей нефти осуществляется Транснефтью единолично. В связи с тем, что в системе нефтепроводов отсутствует банк качества, грузоотправители на выходе из трубы получают смесь, которая может не соответствовать качеству, которое конкретный грузоотправитель изначально сдал в систему. При этом, грузоотправители в процессе смешения никак не участвуют и не могут влиять на качество конечной смеси, а из рассуждений И.Дёмина прямо следует лишь то, что на сегодняшний момент распределением "премии за качество" произвольно распоряжается сама Транснефть, добавила Роснефть.



В начале августа Траснефть публично уведомила на совещаниях в Минэнерго России, что намерена поставлять на НПЗ Центрального региона и в порт Приморск нефть с содержанием до 6 ppm. (Это означает, что экспортные поставки через морской терминал Приморск будут содержать запретительные характеристики для европейских НПЗ, что приведет к очередному удару по репутации России как надежного поставщика).



"В свою очередь, мы имеем признание того, что будет продолжено смешивание загрязнённой нефти с качественным сырьем, сдаваемым в систему грузоотправителями (так называемое "компаундирование"). Роснефть категорически возражает против такого метода решения проблемы, поскольку это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки. Компания настаивает на том, что потребители должны получать нефть, соответствующую по своим характеристикам, сдаваемой в систему", отметила Роснефть.



На НПЗ Роснефти с мая текущего года организован дополнительный мониторинг качества нефти, который предусматривает ежесуточное определение уровня хлорорганики, а с июня, несмотря на отсутствие поддержки данного предложения со стороны Транснефти, компания за счёт собственных средств привлекла международных сюрвейеров, осуществляющих прозрачный независимый контроль качества нефти.



Все НПЗ компании "Роснефть", в том числе, перечисленные И.Дёминым, прошли в последние годы глубокую модернизацию и представляют собой современные предприятия, оборудованные дорогостоящими установками иностранного производства и эксплуатируемые, в том числе, на основании лицензий западных производителей. Такие заводы, как уже отмечалось, неприспособленны к переработке нефти с содержанием хлорорганики выше 1 ppm.



Все комментарии И. Дёмина в отношении Роснефти являются бессодержательными, не соответствуют действительности и никак не объясняют появление 5 млн тонн суррогата. <…> Польша уже приступила к строительству альтернативного российскому маршрута доставки нефти, обсуждается возможность расширения таких же маршрутов со стороны средиземноморских портов. При этом, безответственными и некомпетентными заявлениями "дёминых" подвергаются сомнению конструктивные предложения экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, друга России, одного из авторитетнейших европейских политиков, принципиально и последовательно отстаивающих развитие сотрудничества с Россией в области поставок энергоресурсов в Европу. Напоминаем, что Г.Шрёдер является председателем совета директоров "Северного потока-2", находящегося под постоянным давлением конкурентов и геополитических оппонентов России. В этой связи считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства Транснефти принести Герхарду Шрёдеру извинения в связи с неко рректными и неспровоцированными публичными комментариями сотрудника компании в его адрес, говорится в заявлении Роснефти.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.6% до 53.9 млрд руб. с 47 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.5% до 260.1 млрд руб. с 225.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 20.7% до 129.8 млрд руб. со 107.5 млрд руб.



"AK&M" от 03.09.2019