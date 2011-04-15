"Единым" билетом воспользовалось более 300 тыс. пассажиров

По "единому" билету в Крым и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта с 1 июня по 31 августа 2019 года перевезено 301.268 тыс. пассажиров. Об этом сообщил Минтранс.



При этом в Крым путешествовало 160.422 тыс. человек, из Крыма - 140.846 тыс. Через международный аэропорт Анапы по "единому" билету перевезено 1.713 тыс. человек.



В июне услугой "единого" билета воспользовалось 54.861 тыс. пассажиров, в июле - 115.732 тыс., в августе - 130.675 тыс.



По состоянию на 2 сентября на период до 30 сентября оформлено 355.615 тыс. "единых" билетов.



Напомним, перевозки по "единому" билету осуществляются в семь городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того АНО "ЕТД" организует перевозки в пять городов Республики Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи. Перевозки по "единому" билету завершатся 30 сентября 2019 года.





"AK&M" от 03.09.2019