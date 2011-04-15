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03/09/2019
16:28

Регионы довели до аграриев 61.1% федеральных субсидий, Минсельхоз

Регионы довели до аграриев 61.1% федеральных субсидий. Об этом сообщил Минсельхоз России.

По состоянию на 29 августа предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 118.2 млрд руб. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 72.2 млрд руб., или 61.1% от предусмотренного объёма, что на 2.3 процентного пункта выше уровня 22 августа 2019 года.

Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 90.4%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 90.5%.

По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Кировская область (92%), Алтайский край (90%), Вологодская область (87.8%), Иркутская область (87.3%), Магаданская область (86.9%), Сахалинская область (85.2%), Республика Коми (84.4%), Чукотский автономный округ (83.9%), Ненецкий автономный округ (83.3%), Республика Марий Эл (83.3%), Забайкальский край (82.2%), Красноярский край (80.4%).

Самые низкие темпы наблюдаются в городе Севастополь (16.1%), Республике Ингушетия (17%), Еврейской автономной области (19.8%), Ростовской области (33.6%), Республике Северная Осетия-Алания (36%), Республике Калмыкия (39.8%), Ярославской области (41.2%), Тульской области (42.7%), Республике Дагестан (44.1%) и Амурской области (44.4%).

"AK&M" от 03.09.2019
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