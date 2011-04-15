ТТК предоставил China Unicom каналы связи между Китаем и Европой

Компания ТрансТелеКом предоставил китайскому телекоммуникационному провайдеру China Unicom Global Limited каналы связи между Китаем и Европой. Об этом говорится в сообщении компании.



В рамках контракта, заключенного по итогам победы в конкурсе, ТТК обеспечил China Unicom тремя транзитными каналами передачи данных ёмкостью 100 Гбит/сек каждый. Один из каналов свяжет точку обмена трафиком на границе Китая и Монголии с Москвой, два других - с Франкфуртом-на-Майне.



Весь международный трафик компании ТрансТелеКом еще в 2017 году был переведен на сеть Long Haul (DWDM). Преимущество этого технологического решения - в сведении к минимуму точек регенерации (участков линии, где происходит оптоэлектрическое преобразование сигнала), и увеличение скорости передачи сигнала.



АО "Компания ТрансТелеКом" (торговая марка ТТК) - головная компания группы компаний ТТК, входит в пятёрку ведущих российских операторов связи. 17 региональных предприятий ТТК предоставляют услуги связи и передачи данных, а также широкополосного доступа в интернет частным и корпоративным клиентам на всей территории страны. Основной акционер ТТК - ОАО "РЖД", владеет 99.99% акций компании.



ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяжённостью более 76 тыс. км и пропускной способностью более 1.6 Тбит/с, а также располагает собственной инфраструктурой доступа к 4.8 млн российских домохозяйств.



"AK&M" от 03.09.2019