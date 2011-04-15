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03/09/2019
18:46

ТТК предоставил China Unicom каналы связи между Китаем и Европой

Компания ТрансТелеКом предоставил китайскому телекоммуникационному провайдеру China Unicom Global Limited каналы связи между Китаем и Европой. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках контракта, заключенного по итогам победы в конкурсе, ТТК обеспечил China Unicom тремя транзитными каналами передачи данных ёмкостью 100 Гбит/сек каждый. Один из каналов свяжет точку обмена трафиком на границе Китая и Монголии с Москвой, два других - с Франкфуртом-на-Майне.

Весь международный трафик компании ТрансТелеКом еще в 2017 году был переведен на сеть Long Haul (DWDM). Преимущество этого технологического решения - в сведении к минимуму точек регенерации (участков линии, где происходит оптоэлектрическое преобразование сигнала), и увеличение скорости передачи сигнала.

АО "Компания ТрансТелеКом" (торговая марка ТТК) - головная компания группы компаний ТТК, входит в пятёрку ведущих российских операторов связи. 17 региональных предприятий ТТК предоставляют услуги связи и передачи данных, а также широкополосного доступа в интернет частным и корпоративным клиентам на всей территории страны. Основной акционер ТТК - ОАО "РЖД", владеет 99.99% акций компании.

ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяжённостью более 76 тыс. км и пропускной способностью более 1.6 Тбит/с, а также располагает собственной инфраструктурой доступа к 4.8 млн российских домохозяйств.

"AK&M" от 03.09.2019
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