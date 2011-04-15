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03/09/2019
17:37

Тинькофф Капитал получил лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами

Управляющая компания Тинькофф Капитал получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от Банка России. Об этом говорится в сообщении сторон.

Этот шаг позволит Тинькофф приступить к следующему этапу проекта - регистрации правил доверительного управления и формированию собственных биржевых фондов. Летом 2019 года Тинькофф анонсировал фонды в двух валютах - в рублях и долларах США. Сейчас принято решение дополнить этот список фондом в евро. Продуктовая линейка УК Тинькофф Капитал будет максимально простой, без интервальных и закрытых фондов.

Минимальный ценовой порог для покупки фондов также изменится - он станет ещё ниже и составит около 5 руб. вместо 50 руб., заявленных ранее. Это позволит сделать вложения в биржевые фонды максимально доступными.

Тинькофф объявил о создании собственной управляющей компании 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума. 13 июня 2019 года было зарегистрировано юридическое лицо ООО "Тинькофф Капитал". Обслуживание клиентов УК Тинькофф Капитал планирует начать в последнем квартале 2019 года. По прогнозам Тинькофф, в течение года после запуска проекта в биржевые фонды будет привлечено более 100 тыс. клиентов.


"AK&M" от 03.09.2019
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