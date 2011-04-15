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03/09/2019
17:32

В Большом Черкасском переулке изменилось направление движения

В рамках комплексного благоустройства города изменилось направление движения в Большом Черкасском переулке.

Как сообщает ЦОДД, проехать теперь можно от улицы Ильинка в сторону Малого Черкасского переулка (прежде движение было в обратную сторону).

Благодаря изменению схемы, движение на Лубянской площади станет более безопасным, так как у водителей будет меньше перестроений. Также ожидается снижение нагрузки на улице Ильинка.

Кроме того, в Большом Черкасском переулке улучшили условия для пешеходов. Стали шире тротуары и появилось несколько дополнительных пешеходных переходов возле домов 6/7с1, 8/6с1, 2/10.


"AK&M" от 03.09.2019
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