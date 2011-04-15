Аэропорт Сан-Франциско 7-27 сентября будет работать в ограниченном режиме

В США 7-27 сентября 2019 года пройдёт ремонт взлётно-посадочной полосы в Международном аэропорту Сан-Франциско (SFO). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидается ограничение в работе воздушной гавани: изменения в расписании и задержки авиарейсов.



Международный аэропорт Сан-Франциско - самый крупный аэропорт по пассажирообороту в области залива Сан-Франциско и второй по пассажирообороту в Калифорнии (после международного аэропорта Лос-Анджелеса). Находится в 21 километре к югу от Сан-Франциско в округе Сан-Матео, между городами Сан-Бруно и Миллбро (Millbrae).





"AK&M" от 03.09.2019