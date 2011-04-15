МЭР РФ и МИД Монголии подписали соглашение

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Монголию подписал межправительственное соглашение о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству. С монгольской стороны документ подписал министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар, говорится в сообщении МЭР.



Между регионами России и аймаками Монголии действуют 33 соглашения о межрегиональном сотрудничестве. Документом предусмотрена разработка программы и плана действий в сфере межрегионального и приграничного сотрудничества.



Вопросы межрегионального сотрудничества России и Монголии рассматриваются в рамках Подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.







"AK&M" от 03.09.2019