Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/09/2019
17:39

В Москве проектируют и строят 167 домов по реновации

В Москве 167 домов общей площадью 2.3 млн кв. м строят и проектируют по программе реновации жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сегодня в проектировании находится 49 домов по реновации и 118 строится. Под заселение передано 42 стартовых дома. Ордера будущим жителям ещё пяти домов начнут выдавать в ближайшее время", - заявил М.Хуснуллин.

По словам заммэра, в стартовые дома переезжают москвичи из более чем 70 хрущёвок. При этом 11 домов уже расселено и снесено.

Отметим, что 3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин утвердил шесть дополнительных стартовых площадок для строительства домов по программе реновации. Они расположены в пяти округах города.

Таким образом, в программу включена уже 351 стартовая площадка для строительства новых домов общей площадью 5.1 млн кв. м. Список неокончательный, он будет дополняться по мере проработки территорий.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.

"AK&M" от 03.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100