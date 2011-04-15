В Москве проектируют и строят 167 домов по реновации

В Москве 167 домов общей площадью 2.3 млн кв. м строят и проектируют по программе реновации жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сегодня в проектировании находится 49 домов по реновации и 118 строится. Под заселение передано 42 стартовых дома. Ордера будущим жителям ещё пяти домов начнут выдавать в ближайшее время", - заявил М.Хуснуллин.



По словам заммэра, в стартовые дома переезжают москвичи из более чем 70 хрущёвок. При этом 11 домов уже расселено и снесено.



Отметим, что 3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин утвердил шесть дополнительных стартовых площадок для строительства домов по программе реновации. Они расположены в пяти округах города.



Таким образом, в программу включена уже 351 стартовая площадка для строительства новых домов общей площадью 5.1 млн кв. м. Список неокончательный, он будет дополняться по мере проработки территорий.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.



"AK&M" от 03.09.2019