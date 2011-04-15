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03/09/2019
18:20

Около 10 млн кв. м недвижимости сдадут в этом году в Москве, М.Хуснуллин

Около 10 млн кв. м недвижимости планируется сдать в эксплуатацию в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Москва никогда за всю свою историю не вводила такой объём недвижимости. В этом году ввод будет рекордный. На сегодня уже сдано 7.7 млн "квадратов" недвижимости. Это в два раза больше, чем по состоянию на сентябрь прошлого года", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, этому способствовал 214-ФЗ, который подтолкнул инвесторов быстрее строить свои объекты, а также программа реновации жилья.


"AK&M" от 03.09.2019
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