Около 10 млн кв. м недвижимости сдадут в этом году в Москве, М.Хуснуллин

Около 10 млн кв. м недвижимости планируется сдать в эксплуатацию в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Москва никогда за всю свою историю не вводила такой объём недвижимости. В этом году ввод будет рекордный. На сегодня уже сдано 7.7 млн "квадратов" недвижимости. Это в два раза больше, чем по состоянию на сентябрь прошлого года", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, этому способствовал 214-ФЗ, который подтолкнул инвесторов быстрее строить свои объекты, а также программа реновации жилья.





"AK&M" от 03.09.2019