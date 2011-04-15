В Москве в этом году планируется сдать в эксплуатацию 37 объектов образования, М.Хуснуллин

В Москве в этом году планируется сдать в эксплуатацию 37 объектов образования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Из них инвесторы построили больше, чем за бюджет. Это происходит потому, что при комплексной застройке, особенно в Новой Москве, девелопер при сдаче жилья в обязательном порядке сдаёт детский сад и школу", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что несмотря на то, что инвесторских объектов больше, количество мест больше в бюджетных школах и садах. Город строит крупные комплексные школы, например, школа на ЗИЛе на 2.5 тыс. учеников - самая большая в России.



"Сегодня примерно 40% всех инвестиций в образование вносят частные инвесторы. Я считаю, это очень хороший показатель", - отметил он.





"AK&M" от 03.09.2019