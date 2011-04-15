Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/09/2019
18:38

В Москве в этом году планируется сдать в эксплуатацию 37 объектов образования, М.Хуснуллин

В Москве в этом году планируется сдать в эксплуатацию 37 объектов образования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Из них инвесторы построили больше, чем за бюджет. Это происходит потому, что при комплексной застройке, особенно в Новой Москве, девелопер при сдаче жилья в обязательном порядке сдаёт детский сад и школу", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что несмотря на то, что инвесторских объектов больше, количество мест больше в бюджетных школах и садах. Город строит крупные комплексные школы, например, школа на ЗИЛе на 2.5 тыс. учеников - самая большая в России.

"Сегодня примерно 40% всех инвестиций в образование вносят частные инвесторы. Я считаю, это очень хороший показатель", - отметил он.


"AK&M" от 03.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100