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03/09/2019
18:54

Площадь Савеловского вокзала благоустроят к запуску МЦД

Площадь Савеловского вокзала благоустроят к запуску МЦД, говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, основные работы по благоустройству площади Савеловского вокзала планируется завершить к концу этого года.

"Думаю, что к концу года мы закончим там основные работы и к запуску Московских центральных диаметров у нас будет благоустроенная площадь. Там же мы, по просьбе Департамента транспорта, делаем зарядные устройства для электробусов", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, с правой стороны от Савеловского вокзала планируется построить гостиницу.

"Сейчас площадка готовится на конкурс. Строительство этого объекта не влияет на движение пассажирских потоков и останется за забором в стройке, все остальное будет уже выполнено", - подчеркнул заместитель мэра.

Напомним, Московские центральные диаметры (МЦД) - новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метро, создав фактически систему наземного метро.

Особенность МЦД в том, что диаметры будут проходить Москву насквозь, в то время как обычные электрички имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст массу новых вариантов маршрутов в Москве и области.

Маршруты интегрируют в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут.

МЦД-1 "Одинцово - Лобня" (52 км) и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" (80 км) готовятся к открытию в конце 2019 года. На них будет 66 станций и 27 пересадок.

Сейчас для этих маршрутов уже закупили 39 современных поездов "Иволга", из них 26 проходят обкатку. Составы - российского производства.

Позднее планируется запустить маршруты МЦД "Зеленоград - Раменское", "Апрелевка - Железнодорожный" и "Пушкино - Домодедово".

Все пять диаметров общей длиной 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.

Общий пассажиропоток МЦД превысит 300 млн человек в год, а нагрузка на транспортную инфраструктуру Москвы снизится на 10-12%.

"AK&M" от 03.09.2019
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