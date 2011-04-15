Площадь Савеловского вокзала благоустроят к запуску МЦД, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, основные работы по благоустройству площади Савеловского вокзала планируется завершить к концу этого года.



"Думаю, что к концу года мы закончим там основные работы и к запуску Московских центральных диаметров у нас будет благоустроенная площадь. Там же мы, по просьбе Департамента транспорта, делаем зарядные устройства для электробусов", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, с правой стороны от Савеловского вокзала планируется построить гостиницу.



"Сейчас площадка готовится на конкурс. Строительство этого объекта не влияет на движение пассажирских потоков и останется за забором в стройке, все остальное будет уже выполнено", - подчеркнул заместитель мэра.



Напомним, Московские центральные диаметры (МЦД) - новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метро, создав фактически систему наземного метро.



Особенность МЦД в том, что диаметры будут проходить Москву насквозь, в то время как обычные электрички имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст массу новых вариантов маршрутов в Москве и области.



Маршруты интегрируют в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут.



МЦД-1 "Одинцово - Лобня" (52 км) и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" (80 км) готовятся к открытию в конце 2019 года. На них будет 66 станций и 27 пересадок.



Сейчас для этих маршрутов уже закупили 39 современных поездов "Иволга", из них 26 проходят обкатку. Составы - российского производства.



Позднее планируется запустить маршруты МЦД "Зеленоград - Раменское", "Апрелевка - Железнодорожный" и "Пушкино - Домодедово".



Все пять диаметров общей длиной 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.



Общий пассажиропоток МЦД превысит 300 млн человек в год, а нагрузка на транспортную инфраструктуру Москвы снизится на 10-12%.



"AK&M" от 03.09.2019