Платформа Ховрино откроется в начале 2020 года

Железнодорожную платформу Ховрино планируется открыть в начале следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Вместо старой платформы строится новая, которая будет на 500 метров ближе к одноименной станции метро Замоскворецкой линии", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, она станет частью крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино", который объединит метро, железную дорогу и наземный общественный и личный транспорт.



Напомним, транспортно-пересадочный узел "Ховрино" формируется на базе одноименной станции метро. В его состав войдёт международный автовокзал Северные Ворота. Он уже открыт. В марте 2020 года вокзал начнёт принимать международные рейсы.



Кроме того, строится платформа Ховрино-2 Октябрьской железной дороги. Также в ТПУ появятся пешеходные мосты через ж/д пути в районы Западное Дегунино и Ховрино, отстойно-разворотная площадка общественного транспорта и здание конечной станции, перехватывающие парковки.



ТПУ "Ховрино" полностью будет готов в 2020 году.

"AK&M" от 03.09.2019