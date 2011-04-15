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03/09/2019
18:57

На месте бывшей Ховринской больницы построят жильё

На месте бывшей Ховринской больницы планируется возвести жильё, в том числе по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мы за бюджетные деньги снесли долгострой и будем там строить. Все градостроительные решения приняты, полным ходом ведётся проектирование", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, на первых нежилых этажах зданий появятся службы сервиса для жителей, социальные объекты, а значит, и рабочие места.

"Будет создан хороший комплекс с транспортной обеспеченностью, пешеходными связями, благоустройством территории, выходом к станции метро "Ховрино" и одноименную железнодорожную платформу", - отметил заммэра.

Напомним, Ховринская больница находится на улице Клинская, владение 2 на севере столицы. Её начали строить по нестандартному проекту в 1980 году - в виде треугольного креста с разветвлениями на концах.

Уже через пять лет объект стал долгостроем, окончательно стройка прекратилась в 1992 году. Площадка выставлялась на торги, но желающих приобрести её не нашлось. В 2016 году власти города приняли решение о сносе здания и возведении жилья.


"AK&M" от 03.09.2019
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