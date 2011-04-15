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03/09/2019
18:55

В программу реновации включили ещё шесть стартовых площадок

Перечень стартовых площадок, где будут построены многоквартирные дома по программе реновации жилья, расширен ещё на шесть адресов. Решение приняли на заседании Президиума Правительства Москвы, которое провёл Сергей Собянин, сообщила столичная мэрия.

Новые площадки находятся в шести районах Москвы, на них построят 100.4 тыс. кв м жилья. Ожидается, что это позволит расселить 16 домов (1437 квартир) и предоставить комфортные квартиры 3.6 тыс. москвичей.

На территории двух новых площадок - в районах Текстильщики и Проспект Вернадского - находятся дома, расселяемые по программе реновации (вторая волна переселения). Они будут снесены после того, как все жители получат новые квартиры.

Всего в программу включена уже 351 стартовая площадка для строительства новых домов общей площадью свыше пяти миллионов квадратных метров.



"AK&M" от 03.09.2019
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