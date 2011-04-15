Реконструкцию Каховской линии метро планируется завершить в 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Реконструкция идёт хорошо. Напомню, что это действующая линия, построенная более 40 лет назад. Для того чтобы запустить её в составе Большой кольцевой линии, нам пришлось закрыть эту ветку и фактически строить заново. Полностью меняем все рельсы, оборудование, делаем ремонт платформ", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, сейчас совместно с метрополитеном рассматривается возможность частичного ввода. Как вариант - закрыть один участок и запустить в челночном режиме движение по другому.



"Программа минимум - в 2021 году запустить движение по линии уже в составе БКЛ, программа максимум - запустить движение раньше по одной линии", - отметил заммэра.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 03.09.2019