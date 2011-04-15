На МКАД построят около 50 км дублёров

Порядка 50 км дублёров и разгонных полос планируется построить на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в ближайшие годы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Работа по реконструкции МКАД продолжается. За счёт дополнительных подъездных дорог пропускная способность кольцевой магистрали значительно повысится", - отметил М.Хуснуллин.



По его словам, с запуском дополнительных подъездных дорог, разгонных полос и дублёров в районе реконструируемой развязки пропускная способность участка МКАД увеличится в среднем на 10-20%.



Глава Стройкомплекса добавил, что в Москве с 2011 года реконструировано 15 развязок на МКАД. Сегодня, 3 сентября, было запущено автомобильное движение по одной из них - на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.





"AK&M" от 03.09.2019