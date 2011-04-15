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03/09/2019
19:00

На 1-й Прядильной улице введено одностороннее движение

На всем протяжении 1-й Прядильной улицы в направлении от 3-й Парковой улицы в сторону Измайловской площади введено одностороннее движение. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Изменение схемы движения позволило организовать 32 дополнительных парковочных места для жителей. Парковочных мест было всего 24, а после изменения схемы движения их количество увеличилось до 56, 6 из которых предназначено для маломобильных граждан.

"AK&M" от 03.09.2019
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