На 1-й Прядильной улице введено одностороннее движение

На всем протяжении 1-й Прядильной улицы в направлении от 3-й Парковой улицы в сторону Измайловской площади введено одностороннее движение. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Изменение схемы движения позволило организовать 32 дополнительных парковочных места для жителей. Парковочных мест было всего 24, а после изменения схемы движения их количество увеличилось до 56, 6 из которых предназначено для маломобильных граждан.



"AK&M" от 03.09.2019