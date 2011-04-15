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03/09/2019
19:11

Минсельхоз России и Союз экспортёров зерна заключили соглашение о взаимодействии

Минсельхоз России и Союз экспортёров зерна заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали заместитель министра Оксана Лут и исполнительный директор Союза Эдуард Зернин, говорится в сообщении Минсельхоза.

Стороны договорились осуществлять сотрудничество, направленное на создание условий устойчивого функционирования АПК страны и продвижение зерна и зернобобовых культур российского происхождения и продуктов их переработки на зарубежных рынках.

В рамках взаимодействия Министерство и Союз будут осуществлять обмен аналитической, статистической, внешнеторговой и другой информацией. При необходимости представители Союза будут привлекаться к участию в работе комиссий, консультативно-экспертных и рабочих групп, создаваемых Министерством, а также к разработке проектов нормативных правовых актов.

Отметим, В середине августа текущего года Правительством РФ была утверждена долгосрочная стратегия развития зернового комплекса до 2035 года. В соответствии с оптимистичным сценарием разработанного Минсельхозом России документа к указанному сроку наша страна увеличит объём производства зерновых до 150.3 млн т в год (по сравнению с 2018 годом прирост составит порядка 33%), экспорт по итогам календарного года достигнет 63.6 млн т (+16%).

"AK&M" от 03.09.2019
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