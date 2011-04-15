Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 сентября

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Банк России установил на 5 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.0871
1 Азербайджанский манат 39.1985
100 Армянских драмов 13.9487
1 Белорусский рубль 31.4154
1 Болгарский лев 37.3681
1 Бразильский реал 15.9599
100 Венгерских форинтов 22.2394
1000 Вон Республики Корея 55.1302
10 Гонконгских долларов 84.8368
10 Датских крон 98.0048
1 Доллар США 66.5002
1 Евро 73.0638
100 Индийских рупий 92.3466
100 Казахстанских тенге 17.1249
1 Канадский доллар 49.9063
100 Киргизских сомов 95.0084
10 Китайских юаней 92.9527
10 Молдавских леев 37.2029
1 Новый туркменский манат 19.0272
10 Норвежских крон 73.2317
1 Польский злотый 16.8363
1 Румынский лей 15.4576
1 СДР (специальные права
заимствования) 90.6178
1 Сингапурский доллар 47.9350
10 Таджикских сомони 68.6277
1 Турецкая лира 11.7504
10000 Узбекских сумов 70.7449
10 Украинских гривен 26.3317
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.7844
10 Чешских крон 28.3215
10 Шведских крон 67.9746
1 Швейцарский франк 67.3352
10 Южноафриканских рэндов 44.5166
100 Японских иен 62.6090
"AK&M" от 04.09.2019