Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 сентября

Банк России установил на 5 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.0871

1 Азербайджанский манат 39.1985

100 Армянских драмов 13.9487

1 Белорусский рубль 31.4154

1 Болгарский лев 37.3681

1 Бразильский реал 15.9599

100 Венгерских форинтов 22.2394

1000 Вон Республики Корея 55.1302

10 Гонконгских долларов 84.8368

10 Датских крон 98.0048

1 Доллар США 66.5002

1 Евро 73.0638

100 Индийских рупий 92.3466

100 Казахстанских тенге 17.1249

1 Канадский доллар 49.9063

100 Киргизских сомов 95.0084

10 Китайских юаней 92.9527

10 Молдавских леев 37.2029

1 Новый туркменский манат 19.0272

10 Норвежских крон 73.2317

1 Польский злотый 16.8363

1 Румынский лей 15.4576

1 СДР (специальные права

заимствования) 90.6178

1 Сингапурский доллар 47.9350

10 Таджикских сомони 68.6277

1 Турецкая лира 11.7504

10000 Узбекских сумов 70.7449

10 Украинских гривен 26.3317

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.7844

10 Чешских крон 28.3215

10 Шведских крон 67.9746

1 Швейцарский франк 67.3352

10 Южноафриканских рэндов 44.5166

100 Японских иен 62.6090

"AK&M" от 04.09.2019