Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 4 сентября 2019 года.



АЛАБЯНО-БАЛТИЙСКИЙ ТОННЕЛЬ ВЕДЕТ ИЗ ПОЛЬШИ В РОССИЮ

ОБВИНЯЕМЫЙ В ХИЩЕНИЯХ АНДРЕЙ ЧЕРНЯКОВ ПРОСИТ ВЫДАТЬ ЕГО НА РОДИНУ



Как стало известно "Ъ", в ближайшее время в Россию вернется экс-глава НПО "Космос" Андрей Черняков, заочно обвиняемый в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях. Проведя больше 20 месяцев в польской тюрьме, Андрей Черняков попросил отправить его на Родину, рассчитывая, что это зачтет Следственный комитет России (СКР), ведущий расследование.





СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ХВАТИЛО ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ АРЕСТА

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ОСНОВАНИЯ СМЯГЧЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ФИЛИППУ ДЕЛЬПАЛЮ





Стали известны основания, руководствуясь которыми Мосгорсуд (МГС) в середине августа освободил из СИЗО и поместил под домашний арест директора финансового департамента фонда Baring Vostok гражданина Франции Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении средств банка "Восточный". Как выяснилось, апелляционная инстанция посчитала явно недостаточным для продления срока содержания бизнесмена под стражей большой объем следственных действий, в которых Филиппу Дельпалю предстоит участвовать. Кроме того, МГС указал, что обстоятельства, которых хватило для ареста подследственного, сами по себе не свидетельствуют о необходимости продления этой меры пресечения.





"РОСГЕОЛОГИЯ" СПЕШИТ НА ПЛАТФОРМУ

ОНА ПРЕТЕНДУЕТ НА СТАТУС ШЕЛЬФОВОЙ ГОСКОРПОРАЦИИ



Как выяснил "Ъ", Минэнерго рассматривает возможность создания на базе "Росгеологии" госкорпорации, которая займется координацией работы частных компаний на шельфе. Через нее предполагается сохранить контроль над лицензиями на шельфе, даже если доступ частных инвесторов к нему будет облегчен. Эксперты сомневаются, что возможностей "Росгеологии" достаточно для работы на шельфе: ей потребуется финансирование, источники которого неясны.





ПИК ПЕРЕВАЛИЛ ЗА БАЙКАЛ

ДЕВЕЛОПЕР ГОТОВ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ ОТ ЧИТЫ ДО САХАЛИНА



В поисках новых рынков группа ПИК Сергея Гордеева пытается заручиться поддержкой властей ряда регионов, нетрадиционных для федеральных застройщиков жилья. Так, компания намерена начать поиск площадок во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Чите. В этих городах практически нет конкуренции среди застройщиков, хотя цены там относительно высокие. Но, предупреждают участники рынка, при комплексном освоении территории, как это привыкла делать ПИК, девелоперу придется потратить значительные средства на логистику.





ИЗДАТЕЛИ ЗАПИСАЛИСЬ В БИБЛИОТЕКУ

КНИГИ "ЭКСМО-АСТ" И "РОСМЭНА" БУДУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ГОСПОРТАЛ





Книги "Эксмо-АСТ" и "Росмэна" появятся в создающейся в России Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Издательства не рассчитывают на большие отчисления, но надеются монетизировать классику для школьников, книги начинающих авторов и уже не переиздающиеся проекты. Электронные книжные сервисы пока не видят в НЭБ конкурента, так как в ней не предполагается бестселлеров.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 04.09.2019