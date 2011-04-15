ЦБ объявил учётную цену золота на 5 сентября - 3290.00 руб./г против 3296.48 руб./г на 4 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 5 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3290.00 руб./грамм
Серебро: - 41.27 руб./грамм
Платина: - 2069.61 руб./грамм
Палладий: - 3303.26 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
29.08 30.08 31.08 03.09 04.09
Золото 3291.97 3297.60 3263.29 3263.01 3296.48
Серебро 39.21 39.66 39.30 39.31 39.74
Платина 1853.37 1965.71 1998.74 2004.91 2013.44
Палладий 3155.85 3186.76 3206.54 3287.96 3304.11