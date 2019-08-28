ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 4 сентября, в размере 73.2032 руб. против 73.1726 руб. на 3 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



03.09.19 - 73.1726 руб.

31.08.19 - 73.3847 руб.

30.08.19 - 73.9558 руб.

29.08.19 - 73.6583 руб.

28.08.19 - 73.6091 руб.



























































































































































"AK&M" от 03.09.2019