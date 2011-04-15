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04/09/2019
10:06

Повтор! Новикомбанк подписал на МАКС-2019 соглашения на 113 млрд руб.

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 подписал ряд соглашений о финансировании проектов в области авиастроения с ведущими предприятиями отрасли более чем на 113 млрд руб. Об этом сообщил Ростех.

Среди крупнейших - соглашения с предприятиями Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) - корпорацией "Иркут" и ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", а также с холдингом "Вертолёты России" госкорпорации "Ростех". Авиасалон МАКС проходил в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года.

Цель расширения партнёрства с предприятиями ОАК - поддержка масштабного проекта по производству российского авиалайнера нового поколения МС-21-300, который стал новинкой и фаворитом МАКС-2019. Высокие аэродинамические характеристики, экономичные двигатели, авионика последнего поколения, а также новые решения в области комфорта для пассажиров обеспечивают самолету высокую конкурентоспособность. В рамках МАКС-2019 состоялась первая публичная презентация программы МС-21-300.

Также в рамках деловой программы МАКС-2019 Новикомбанк подписал соглашение об организации финансирования проектов предприятий Холдинга "Вертолёты России" - ПАО "Роствертол" и ПАО ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина" на общую сумму около 20 млрд руб. Средства, которые получит ПАО ААК "Прогресс", прежде всего, будут направлены на серийное производство новейшего гражданского вертолёта Ка-62.

Ранее Новикомбанк предоставил ПАО ААК "Прогресс" гарантийную поддержку для получения льготного займа Фонда развития промышленности на организацию производства Ка-62.

АО АКБ "Новикомбанк" (Москва, ИНН 7706196340) создано в 1993 году и специализируется на кредитовании крупных корпоративных клиентов и РКО юрлиц. Филиалы банка расположены в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти и Санкт-Петербурге, банк также имеет четыре дополнительных и два операционных офиса. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является госкорпорация "Ростех".

Правительство РФ определило Новикомбанк головным банком для госкорпорации "Ростех".

"AK&M" от 03.09.2019
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