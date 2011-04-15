СИБУР, Минприроды и "Российский экологический оператор" заключили соглашение

СИБУР, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды) и публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о взаимодействии в сфере экологического развития РФ. Об этом говорится в сообщении СИБУРа.



Соглашение направлено на формирование эффективной системы сбора, обработки и вторичной переработки твёрдых коммунальных отходов с учётом мировых практик в области экономики замкнутого цикла, а также реализацию инновационных проектов по утилизации отходов. Совместные инициативы сторон способствуют достижению целевых показателей национального проекта "Экология" в части обеспечения эффективного обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.



СИБУР со своей стороны приступает к проработке инвестиционного проекта по вовлечению ПЭТ-флекс (хлопьев из использованной ПЭТ упаковки) в действующую технологическую схему производства первичного ПЭТ на предприятии компании в Республике Башкортостан (АО ПОЛИЭФ). В случае реализации проекта СИБУР планирует производить гранулы с содержанием первичного и вторичного полимеров и увеличить суммарные мощности площадки по производству ПЭТ.



ПЭТ - один из самых распространенных в мире полимеров, который используется для производства пластиковой упаковки для различных напитков, синтетических тканей, упаковочных материалов, а также медицинских изделий.



СИБУР Холдинг (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону. В 2018 году выручка СИБУРа составила $9.1 млрд, скорректированная EBITDA - $3.3 млрд.



Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 69.2% до 77.6 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка компании увеличилась на 3.3% и составила 266.3 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 3.4% и составил 86.1 млрд руб.





"AK&M" от 04.09.2019