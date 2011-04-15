ОЭК установит на МКАД "умные" фонари

АО "Объединённая энергетическая компания" планирует установить инновационные приборы контроля горения светильников на МКАД и вылетных магистралях Москвы в 2019 году. Об этом говорится в сообщении компании.



В ходе реализации проекта на существующие светильники предполагается установка более 17 тыс. приборов контроля горения. Данные приборы позволят осуществлять мониторинг параметров работоспособности ламп осветительных приборов, наличие напряжения, горение (негорение) лампы, а также передачу данных по сети LPWan.



Кроме того, для организации технического учёта установок наружного освещения запланирована установка 7 тыс. беспроводных идентификаторов (RFID-меток). Применение радиочастотных идентификаторов позволит производить инвентаризацию и учет имущества, осуществлять контроль перемещения и автоматизацию складских процессов, а также повысит качество эксплуатации установок наружного освещения и снизит влияние человеческого фактора.



Реализация данной программы позволит повысить безопасность городской среды, качество и надежность функционирования наружного освещения города Москвы.



АО ОЭК создано по распоряжению правительства Москвы в 2004 году. С момента создания и до мая 2011 года осуществляло владение электросетевым имуществом, передаваемое Москвой в уставной капитал компании. С мая 2011 начало деятельность как полноценная электросетевая компания. В настоящее время компания самостоятельно реконструирует и развивает принадлежащие городу Москве электросети, эксплуатирует существующие, обеспечивает проектирование и строительство новых электрических сетей. Одним из основных видов деятельности является технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям компании. Кроме того ОЭК обеспечивает порядка 20% транспорта электроэнергии Москвы и является компанией, которая обслуживает электросети всех классов напряжения.



"AK&M" от 04.09.2019