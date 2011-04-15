"Ёлки-палки" выставлены на продажу

Бренды "Ёлки-палки" и "Маленькая Япония" выставлены на продажу. Об этом пишет газета "Ведомости".



Так, 4 сентября на открытом аукционе единым лотом будут разыграны два товарных знака "Маленькая Япония" общей стоимостью почти 11 млн руб., а через две недели, 18 сентября, - девять товарных знаков "Ёлки-палки", в том числе "Ёлки-палки", "Ёлки-палки экспресс", "Ёлки-палки трактир". Последний лот размещён повторно с дисконтом в 15% за 75.6 млн руб. - желающих приобрести знаки на торгах 31 июля не нашлось, согласно тендерной документации.



По документам владелец обоих брендов - кипрская "Ай. Пи. Криэйшнз энтерпрайзиз", взыскатель - банк "ФК Открытие". Бренды были заложены "ФК Открытие" в качестве обеспечения по кредиту основного заёмщика - компании "Бразерс и компания", входящей в ресторанный холдинг "Г.М.Р. Планета гостеприимства". Общий долг перед "ФК Открытие" около 540 млн руб. В июне 2018 года Арбитражный суд Москвы взыскал по иску "ФК Открытие" 453 млн руб. долга по двум кредитным договорам, 2012 и 2013 года, с "Бразерс и компании", а также с её солидарных соответчиков: "Бразерс и компания МСК", "Бэстмил", "Мега фуд восток" и кипрской Planet of Hospitality (Russia).



Холдинг "Г.М.Р. Планета гостеприимства" в конце 90-х годов основали братья Мераб и Георгий Елашвили вместе со своим свояком Романом Шамиром. Первым их проектом стала открытая по франшизе сеть пиццерий Sbarro. Для управления ею бизнесмены создали "Бразерс и компанию", позднее сделав её частью холдинга "Г.М.Р. Планета гостеприимства". Сети "Ёлки-палки" и "Маленькая Япония", созданные ресторатором Аркадием Новиковым, Елашвили с партнёрами приобрели только в 2012 году у инвесткомпании Alfa Capital Partners. К концу 2014 гола холдинг объединял около 300 заведений, включая Sbarro, "Ёлки-палки" и "Маленькую Японию", рестораны "Восточный базар", Viaggio, лапшичные YamKee и кафе "Кафесто". Сейчас все три бизнесмена признаны банкротами.







AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 04.09.2019