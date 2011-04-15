ВТБ, "Новый дом" и Камчатка подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Камчатского края, банк ВТБ и ООО "Новый дом" 4 сентября в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении банка.



Стороны определили направления совместных действий по развитию туристического потенциала и инфраструктурных проектов Камчатского края.



В настоящее время "Новый дом" при финансовой поддержке банка ВТБ возводит в городе Петропавловск-Камчатский крупнейший в регионе гостиничный комплекс. Общая стоимость проекта 5 млрд руб., из которых 2 млрд руб. предоставляет ВТБ. Половина этой суммы выделяется в рамках программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития. Заемные средства будут выданы сроком на пять лет.



Гостиничный комплекс будет включать 177 номеров, бизнес-центр, рестораны, фитнес-центр, спа-центр с бассейнами. Общая площадь объекта составит 28 тыс. кв м.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 04.09.2019