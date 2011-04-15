ВЭБ.РФ поддержит реконструкцию аэропортов Благовещенска и "Якутск". Об этом говорится в сообщении организации.



Так, ВЭБ.РФ, правительство Амурской области и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) договорились о реализации проекта по реконструкции международного аэропорта Благовещенска. Соответствующее соглашение было подписано в рамках пятого Восточного экономического форума (Владивосток). Объём инвестиций составит 3 млрд руб.



Предполагается, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность аэропорта в 2.5 раза, расширить объём международных авиаперевозок до 250 тыс. пассажиров, разделить потоки вылетающих и прилетевших, сократить время их обслуживания и подготовки к вылету. Проект по строительству объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Благовещенска реализуется в рамках государственной программы РФ "Развитие транспортной системы".



Помимо этого, в рамках форума ВЭБ.РФ, правительство Республики Саха (Якутия), ФРДВ и АО "Аэропорт Якутск" подписали меморандум о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта по реконструкции международного терминала аэропорта "Якутск". Стоимость проекта оценивается в 1.4 млрд руб.



После завершения обновления международного терминала пассажиропоток возрастет с 30 тыс. до 100 тыс. человек. Завершающий этап реконструкции запланирован на 2021 год.



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"AK&M" от 04.09.2019