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04/09/2019
12:00

ЦБ разработал требования к ОСАГО и КАСКО

Банк России разработал проект указания о минимальных требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного автострахования. Документ позволяет не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис ОСАГО, говорится в сообщении регулятора.

Проект предусматривает, что полис АВТОКАСКО в этом случае должен предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы.

Срок страхования такого договора должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса АВТОКАСКО.

Предлагаемые изменения позволят сделать заключение договора АВТОКАСКО более удобным как для потребителей, так и для страховщиков.

Документ подготовлен после консультаций с Минфином России в рамках исполнения поручения председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева о возможности объединения АВТОКАСКО и ОСАГО в одном продукте.

"AK&M" от 04.09.2019
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