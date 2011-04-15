ЦБ разработал требования к ОСАГО и КАСКО

Банк России разработал проект указания о минимальных требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного автострахования. Документ позволяет не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис ОСАГО, говорится в сообщении регулятора.



Проект предусматривает, что полис АВТОКАСКО в этом случае должен предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы.



Срок страхования такого договора должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса АВТОКАСКО.



Предлагаемые изменения позволят сделать заключение договора АВТОКАСКО более удобным как для потребителей, так и для страховщиков.



Документ подготовлен после консультаций с Минфином России в рамках исполнения поручения председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева о возможности объединения АВТОКАСКО и ОСАГО в одном продукте.



"AK&M" от 04.09.2019