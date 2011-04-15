Россияне переходят на дистанционное взаимодействие с финорганизациями, ЦБ

Более половины взрослого населения России (55.2%) в 2018 году пользовалось дистанционным доступом к банковским счетам, а в 2017 году доля таких граждан составляла 45.1%. Об этом сообщил Банк России, который провёл очередной замер индикаторов финансовой доступности, отметив устойчивый рост использования населением дистанционных каналов доступа к финансовым услугам и безналичным расчётам.



Регулятор проводит подобные замеры с 2015 года и ежегодно отмечает важную роль в повышении финансовой доступности в России развития дистанционных каналов доступа к финансовым услугам, а также увеличения скорости доступа к ним.



О готовности начать регулярно пользоваться дистанционным доступом к финансовым услугам (при наличии такой возможности), как и в ходе прошлого замера, сообщили 42.8% взрослого населения из числа тех респондентов, которые не используют дистанционное обслуживание постоянно. При этом с 35.9% до 54.7% увеличилась доля населения, имеющего возможность мгновенно (в течение 15 минут) совершить перевод денежных средств с помощью мобильного телефона или с использованием спутниковой связи. На 8.2 процентного пункта до 55.6% выросла доля безналичных платежей (в том числе с использованием платежных карт) за товары (работы, услуги) в совокупном объёме розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. Количество действующих банков, оказывающих услуги по открытию второго и последующих счетов без явки клиента в офис, увеличилось за 2018 год с 78 до 105.



При этом в 2018 году отмечено сокращение количества подразделений действующих кредитных организаций - с 35494 до 31752 единиц. И если в предыдущие годы снижение данного показателя происходило из года в год все меньшими темпами (11.9% в 2015 году, 8.7% в 2016 году и 3.4% в 2017 году), то в 2018 году темп снижения усилился и составил 10.5%. Тенденция к сокращению традиционных форматов банковских подразделений соответствует общемировой практике и связана в первую очередь с развитием современных дистанционных способов обслуживания клиентов. Данная практика в полной мере оправдывает себя в городах и крупных населённых пунктах. Однако в сельской местности, на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях с недостаточно развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой такой подход не обеспечивает необходимый уровень доступности финансовых услуг, в связи с чем в 2018 году отдельные крупные кредитные организации, сокращая свое присутствие в российских городах, не закрывали подразделения в сельс ких населённых пунктах.



Помимо этого, банки использовали новый формат, отличающийся от традиционных филиалов и внутренних структурных подразделений. Согласно результатам впервые проведенного Банком России специального сплошного обследования кредитных организаций, всего в России на 31 декабря 2018 года насчитывалось более 27 тыс. удалённых точек обслуживания с работниками кредитных организаций и более 196 тыс. удаленных точек обслуживания с их агентами (без учета касс банковских платёжных агентов). Также по состоянию на конец 2018 года отдельные банковские операции по совершению переводов, снятию и внесению наличных были возможны более чем в 30 тыс. отделений почтовой связи (темп прироста за год - 103.9%), что составляло примерно 75% всех действующих почтовых отделений. В 15 тыс. отделений при этом также возможен приём документов на открытие счёта (темп прироста за год - 47.6%).



При анализе качества обслуживания в финансовых организациях в исследовании отмечается рост на 8.2 процентного пункта (с 65 до 73.2%) доли взрослого населения, считающего, что при оформлении кредита/займа за последние 12 месяцев им была предоставлена достоверная, понятная и достаточная информация о продукте. За год на 1.3 процентного пункта (с 26.8 до 28.1%) увеличилась доля взрослого населения, имеющего активные кредиты/займы в кредитных или некредитных финансовых организациях (НФО), при темпе прироста задолженности по основному долгу в указанных типах организаций 22.5% (с 12342 млрд до 15114 млрд руб.). При этом на 10.5% (с 849 млрд до 760 млрд руб.) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями.



В 2018 году доля субъектов МСП, имеющих активные кредиты/займы в кредитных или некредитных финансовых организациях, по сравнению с 2017 годом выросла на 7 процентных пунктов (с 18.4 до 25.4%) при темпе прироста объема кредитов/займов равном 11.4% (с 6151 млрд до 6855 млрд руб.) и задолженности по основному долгу 1.1% (с 4209 млрд до 4257 млрд руб.).



Размер задолженности МСП по банковским кредитам впервые с 2014 года показал рост по итогам года, а объем выданных в 2018 году кредитов стал максимальным с 2015 года. Поддержку рынку оказало существенное снижение процентных ставок по кредитам МСП в 2018 году: средневзвешенные ставки по кредитам МСП на срок до 1 года снизились на 1.32 процентного пункта (с 12.46% в январе 2018 года до 11.14% в январе 2019 года), а ставки свыше 1 года - на 0.49 процентного пункта (с 11.28 до 10.79% соответственно). В свою очередь, просроченная задолженность субъектов МСП перед банками снизилась на 16.2% (с 622.7 млрд до 521.8 млрд руб).



"AK&M" от 04.09.2019