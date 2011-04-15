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04/09/2019
13:20

ЦБ включил ряд ценных бумаг в Ломбардный список

Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список, говорится в сообщении регулятора.

В соответствии с решением в список включены государственные облигации Самарской области (RU35014SAM0), биржевые облигации ООО "Балтийский лизинг" (4B02-01-36442-R-001P, 4B02-02-36442-R-001P), биржевые облигации АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (4B02-04-31153-H-001P), биржевые облигации ПАО "Магнит" (4B02-03-60525-P-003P), биржевые облигации ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" (4B02-06-00122-A-002P, 4B02-08-00122-A-002P), биржевые облигации Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (4B02-04-00011-T-002P).

Также в список включены биржевые облигации ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (4B02-01-55039-E-001P, 4B02-02-55039-E-001P), биржевые облигации ПАО "Транснефть" (4B02-12-00206-A-001P), биржевые облигации ООО "РЕСО-Лизинг" (4B02-06-36419-R-001P), биржевые облигации ООО "Газпром капитал" (4B02-02-36400-R-001P), биржевые облигации ПАО "КАМАЗ" (4B02-02-55010-D-001P, 4B02-03-55010-D-001P, 4B02-04-55010-D-001P).

"AK&M" от 04.09.2019
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