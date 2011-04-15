Россия и Монголия подписали документы о сотрудничестве в таможенной сфере. Об этом говорится в сообщении ФТС.



План стратегического сотрудничества между ФТС России и ГТУ Монголии на 2020-2024 годы и протокол о взаимодействии в области обеспечения стабильного функционирования МАПП Кяхта-Алтанбулаг на российско-монгольской государственной границе подписали главы таможенных служб России и Монголии 3 сентября 2019 года в Улан-Баторе в присутствии лидеров двух стран.



План закрепляет направления и формы сотрудничества таможенных служб России и Монголии на пятилетний период, в том числе по важнейшим аспектам таможенного дела: проектам по упрощению таможенных формальностей для добросовестных участников ВЭД, взаимодействию в области контроля таможенной стоимости перемещаемых товаров, обмену данными таможенной статистики, взаимодействию правоохранительных блоков таможенных ведомств, обмену опытом и подготовке кадров.



В рамках протокола стороны будут координировать действия по предупреждению и устранению пиковых нагрузок, а также по обеспечению стабильности функционирования наиболее загруженного международного автомобильного пункта пропуска на росийско-монгольской границе - Кяхта-Алтанбулаг.



Протокол предусматривает порядок взаимодействия и каналы оперативной связи между таможенниками двух стран на данном участке границы. В приложении к документу установлены показатели оптимальной пропускной способности и ритмичности подачи транспортных средств. В случае превышения показателей стороны будут информировать друг друга о необходимости принятия соответствующих мер.



"AK&M" от 04.09.2019