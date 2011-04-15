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04/09/2019
13:04

"Газпром нефть" сдала государству цифровой отчёт по изменению запасов углеводородов

"Газпром нефть" совместно с ФГБУ "Росгеолфонд" опробовали цифровую схему сдачи государственной статистической отчётности по изменению запасов углеводородного сырья для учёта в Государственном балансе запасов полезных ископаемых РФ. Об этом говорится в сообщении компании.

Цифровая форма при участии специалистов Научно-Технического Центра была успешно применена для самого крупного дочернего общества "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". В 2020 году такой формат будет доступен другим российским нефтегазовым компаниям. В бумажном варианте отчёт занял бы около 5 тыс. страниц формата А4.

Все российские нефтегазовые компании ежегодно сдают в соответствующие органы отчётность по форме федерального государственного статистического наблюдения N6-ГР*. Это инструмент анализа сводных отчётных показателей процессов лицензирования и недропользования. Бумажная версия формы, по которой оформляется отчёт, до недавнего времени была единственной возможной.

Для компаний с большим количеством лицензий и залежей в различных регионах подготовка бумажной отчётности - сложный процесс. Например, "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" за 2018 год должен был формировать отчётность для Росгеолфонда, а также для фондов Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов по 42 лицензиям, в которых содержалось около 1500 учётных объектов.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.

"AK&M" от 04.09.2019
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