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04/09/2019
13:22

НОВАТЭК и Petronet LNG подписали меморандум о взаимопонимании

ПАО "НОВАТЭК" и индийская компания Petronet LNG Limited в рамках встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.

Меморандум предусматривает сотрудничество в области поставок СПГ из портфеля НОВАТЭКа на индийский рынок, в том числе для производства электроэнергии, инвестиции Petronet LNG в будущие СПГ-проекты НОВАТЭКа и совместный маркетинг СПГ в качестве газомоторного топлива в Индии, включая совместные инвестиции в создание сети автозаправочных станций и парка грузового транспорта на СПГ.

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 28.5% до 130.026 млрд руб. со 101.199 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 20.6% до 452.619 млрд руб. с 375.225 млрд руб., EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий нормализованная - на 31.6% до 233.777 млрд руб. со 177.645 млрд руб.

Во II квартале 2019 года выручка от реализации составила 218.5 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 115.8 млрд руб. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", выросла до 69.2 млрд руб. (22.97 руб. на акцию), или на 115.9%, во II квартале 2019 года.

"AK&M" от 04.09.2019
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