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04/09/2019
10:47

Россия и Индия подписали план взаимодействия таможенных служб

Руководитель ФТС России Владимир Булавин и посол Индии в Российской Федерации Датла Бала Венкатеш Варма в первый день работы Восточного экономического форума (Владивосток) подписали план взаимодействия Главного управления косвенных налогов и таможни Министерства финансов Республики Индия и Федеральной таможенной службы в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2019-2022 годы. Об этом говорится в сообщении ФТС.

В соответствии с Планом сотрудничество правоохранительных подразделений таможенных служб будет осуществляться через учреждаемую совместную российско-индийскую рабочую группу.

Планом предусмотрены координация действий и обмен информацией, представляющей интерес с точки зрения предупреждения, выявления и пресечения таможенных правонарушений, в том числе в рамках борьбы с контрабандой наркотических средств, перемещением запрещённых и ограниченных к распространению товаров, недостоверным декларированием.


"AK&M" от 04.09.2019
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