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04/09/2019
14:16

СК "Ингосстрах-Жизнь" застраховала сотрудников группы "Черкизово" - крупнейшего производителя мяса в России

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" заключила договор коллективного страхования от несчастного случая с крупнейшим в России производителем мясной продукции – группой "Черкизово". Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Страховой защитой обеспечено более 5.5 тыс. сотрудников группы. Объём ответственности страховщика составляет более 9 млрд руб.

Условиями договора предусмотрено страховое покрытие по рискам: инвалидность, травма, госпитализация, критические заболевания, уход из жизни, а также дополнительная программа страхования от инфекционных заболеваний.

"Корпоративные программы коллективного страхования – выбор ответственных работодателей. Востребованность коллективных программ страхования от несчастного случая постоянно растёт, сегодня их могут позволить себе не только мегакорпорации, но также средний и малый бизнес", – комментирует гендиректор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

Группа "Черкизово" – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Группа "Черкизово" включает 9 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель.

В 2018 году группа "Черкизово" произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102.6 млрд руб. Среди брендов группы – "Черкизово", "Петелинка", "Куриное царство", "Пава-Пава".

ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 04.09.2019
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