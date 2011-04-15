В Курской области на обеспечение безопасности образовательных учреждений выделили более 30 млн руб. Речь об этом, а также о том, какие проекты в образовании будут реализованы в 2019 году, шла на пресс-конференции председателя комитета образования и науки Натальи Пархоменко, сообщила пресс-служба администрации региона.



"В этом году за парты сели 117 тыс. юных курян, из них 13 тыс. - первоклассники. Я считаю, что для нас важно и нужно в первую очередь предпринимать все меры по обеспечению безопасности в наших образовательных учреждениях. Тревожная кнопка, система видеонаблюдения и профессиональная охрана - такие меры безопасности должны быть в каждой школе", - подчеркнула Н.Пархоменко.



В новом учебном году юных курян ждет появление Центра одарённых детей и центра цифрового образования "IT-куб", обновление материально-технической базы школ и ещё ряд новшеств в рамках нацпроекта "Образование".



"Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году войти по уровню образования в десятку ведущих стран мира. Для достижения этой цели в рамках нацпроекта у нас в регионе реализуется 7 проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребёнка", "Цифровая образовательная среда", "Поддержка семей, имеющих детей", "Молодые профессионалы", "Учитель будущего" и "Социальная активность", - отметила председатель комитета образования и науки.



Н.Пархоменко также сообщила, что помимо стационарного "Кванториума" в области появятся шесть мобильных для детей из отдаленных сёл. В этих лабораториях "на колёсах" школьники разных возрастов смогут заниматься промышленным дизайном, робототехникой, конструированием.



Помимо этого, в образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья в Курске, Дмитриевском и Октябрьском районах появилось современное швейное и столярное оборудование, теплицы.



Также Н.Пархоменко сообщила, что во всех школах региона до 2024 года должен появиться высокоскоростной интернет.





"AK&M" от 04.09.2019