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04/09/2019
15:02

На ремонт дорог муниципального значения в Курской области дополнительно направят 300 млн руб.

На ремонт дорог муниципального значения в Курской области дополнительно направят 300 млн руб., сообщила пресс-служба администрации региона.

Средства выделят из областного бюджета.
В рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения" планируется ремонт улиц в сельских населённых пунктах.

Как рассказали в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области, до конца текущего года в нормативное состояние приведут порядка 70 км автодорог и улиц, обеспечивающих подъезды до сельских населённых пунктов и проезды по ним.



"AK&M" от 04.09.2019
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