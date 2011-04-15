На ремонт дорог муниципального значения в Курской области дополнительно направят 300 млн руб., сообщила пресс-служба администрации региона.



Средства выделят из областного бюджета.

В рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения" планируется ремонт улиц в сельских населённых пунктах.



Как рассказали в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области, до конца текущего года в нормативное состояние приведут порядка 70 км автодорог и улиц, обеспечивающих подъезды до сельских населённых пунктов и проезды по ним.







"AK&M" от 04.09.2019