Роскосмос опроверг прогнозы NASA для МКС

Специалисты госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчёты партнёров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции. Об этом сообщил Роскосмос.



ЦНИИмаш получил предварительные расчёты от NASA о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести манёвр уклонения. Однако расчёты баллистиков ЦНИИмаш опровергли предоставленные данные, о чем партнёры были уведомлены. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает.







"AK&M" от 04.09.2019