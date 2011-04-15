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04/09/2019
15:44

Роскосмос опроверг прогнозы NASA для МКС

Специалисты госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчёты партнёров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции. Об этом сообщил Роскосмос.

ЦНИИмаш получил предварительные расчёты от NASA о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести манёвр уклонения. Однако расчёты баллистиков ЦНИИмаш опровергли предоставленные данные, о чем партнёры были уведомлены. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает.



"AK&M" от 04.09.2019
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