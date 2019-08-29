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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 5 сентября в размере 66.5002 руб. против 66.9072 руб. на 4 сентября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
04.09.19 - 66.9072 руб.
03.09.19 - 66.6235 руб.
31.08.19 - 66.4897 руб.
30.08.19 - 66.7471 руб.
29.08.19 - 66.4127 руб.
"AK&M" от 04.09.2019