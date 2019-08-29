ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 5 сентября в размере 66.5002 руб. против 66.9072 руб. на 4 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



04.09.19 - 66.9072 руб.

03.09.19 - 66.6235 руб.

31.08.19 - 66.4897 руб.

30.08.19 - 66.7471 руб.

29.08.19 - 66.4127 руб.





























"AK&M" от 04.09.2019