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04/09/2019
15:45

Дамбу на берегу Амура реконструируют

Дамбу на берегу Амура реконструируют. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию берегоукрепительных сооружений для обеспечения инженерной защиты территории Хабаровской ТЭЦ-2 во время паводков.

По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Хабаровская ТЭЦ-2, введённая в эксплуатацию в 1934 году, - старейшее действующее энергетическое предприятие Хабаровска. Для повышения уровня защиты от паводков площадки ТЭЦ-2, расположенной на насыпной территории правого берега реки Амур, было принято решение реконструировать ее берегоукрепительные объекты - железобетонную защитную подпорную стенку, крепление берега плитами с устройством упоров и бермы из крупных фракций камня.

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрены спрямление берегового откоса в единую линию, его послойная отсыпка дренирующим скальным грунтом, укрепление спрямленного участка бетонными плитами, устройство бетонного упора в основании откоса и новой каменной рисбермы.

Железобетонная защитная стенка со стороны реки будет реконструирована. Её протяжённость составит 502 м по периметру территории теплоэлектростанции. На защищаемой территории разместят железобетонный резервуар для сбора поверхностных вод и воды, профильтровавшейся под основанием защитного сооружения во время расчётного паводка на реке Амур.

Предыдущее положительное заключение по объекту было выдано в сентябре 2015 года. Повторное рассмотрение потребовалось в связи с тем, что в проектную документацию был внесен ряд изменений: так, были скорректированы местоположение монолитного резервуара, раскладка плит крепления берега и трасса берегоукрепления, уточнена отметка верха берегоукрепления, изменены конструктивные решения по начальному и конечному участкам примыкания берегоукрепления к защищаемой территории. Начальные и конечные участки берегозащитного сооружения планируются устраивать на незатапливаемых отметках. Кроме того, на рассмотрение были представлены актуализированные отчетные материалы по инженерным изысканиям.

"AK&M" от 04.09.2019
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