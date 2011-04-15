Большой Черкасский переулок перекроют 8 и 9 сентября

В центре столицы временно изменится схема движения. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, с 08:00 MSK 8 сентября до 14:00 MSK 9 сентября нельзя будет проехать по участку Большого Черкасского переулка от улицы Ильинки до Малого Черкасского переулка.



"AK&M" от 04.09.2019