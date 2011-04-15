Большой Черкасский переулок перекроют 8 и 9 сентября

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
В центре столицы временно изменится схема движения. Об этом сообщила столичная мэрия.
Так, с 08:00 MSK 8 сентября до 14:00 MSK 9 сентября нельзя будет проехать по участку Большого Черкасского переулка от улицы Ильинки до Малого Черкасского переулка.
"AK&M" от 04.09.2019