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04/09/2019
15:56

РФПИ объявил о сотрудничестве с Invest India

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о сотрудничестве с Национальным агентством по привлечению инвестиций Республики Индия (Invest India). Соглашение о партнёрстве было подписано сегодня в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди, говорится в сообщении РФПИ.

Партнёры намерены совместно вести поиск привлекательных инвестиционных проектов, способствующих укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объёма взаимных инвестиций между Россией и Индией, а также обеспечивать их реализацию.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 70 проектов общим объемом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.

Invest India - национальное агентство по содействию инвестициям, уполномоченное правительством Индии оказывать поддержку инвестициям в страну. Оно осуществляет свою деятельность под эгидой Министерства торговли и промышленности и содействует инвесторам в поиске локации, отрасли или партнера в Индии. Команда экспертов предоставляет информацию по конкретным секторам и штатам, а также поддерживает инвесторов на протяжении всего инвестиционного цикла. По инициативе премьера Нарендры Моди в рамках Invest India была создана специальная платформа для содействия российским инвестициям в Индию. "Россия Плюс", запущенная в сентябре 2017 года во Владивостоке, представляет собой универсальное решение для инвесторов, которое обеспечивает бизнес-консультации, рекомендации по локациям, помощь в получении разрешений регулирующих органов, решении проблемных вопросов.

"AK&M" от 04.09.2019
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