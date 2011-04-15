Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/09/2019
17:02

В связи с празднованием Дня города завтра в центре Москвы начнут ограничивать движение

В связи с празднованием Дня города завтра в центре Москвы начнут ограничивать движение. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Москва будет праздновать День города 7 и 8 сентября 2019 года. С 5 по 9 сентября в связи с праздничными мероприятиями, схема движения на нескольких улицах изменится, а некоторые участки будут и вовсе закрыты для движения автомобилистов.

Участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд станет пешеходным на три дня, как и некоторые прилегающие переулки. Движение ограничат уже в 22:00 MSK в четверг, 5 сентября, а восстановят в понедельник, 9 сентября.

Полностью ограничения движения снимут 9 сентября 2019 года. Вся информация размещена на Едином транспортном портале, а также передана в Яндекс.карты и другие навигационные системы.


"AK&M" от 04.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100