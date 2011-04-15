В связи с празднованием Дня города завтра в центре Москвы начнут ограничивать движение. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Москва будет праздновать День города 7 и 8 сентября 2019 года. С 5 по 9 сентября в связи с праздничными мероприятиями, схема движения на нескольких улицах изменится, а некоторые участки будут и вовсе закрыты для движения автомобилистов.



Участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд станет пешеходным на три дня, как и некоторые прилегающие переулки. Движение ограничат уже в 22:00 MSK в четверг, 5 сентября, а восстановят в понедельник, 9 сентября.



Полностью ограничения движения снимут 9 сентября 2019 года. Вся информация размещена на Едином транспортном портале, а также передана в Яндекс.карты и другие навигационные системы.





"AK&M" от 04.09.2019