В ТиНАО построят дорогу-связку Калужского и Варшавского шоссе

В Новой Москве ведутся работы по строительству автодороги, соединяющей Калужское и Варшавское шоссе, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Первый участок запустили сегодня. Вторую часть трассы - связь с Варшавским шоссе - начали строить весной. В будущем планируем соединить эти участки. Таким образом, в Новой Москве появится новая поперечная дорожная связь Троицк-Щербинка. Это существенно разгрузит оба шоссе и улучшит транспортную доступность ТПУ "Остафьево" и всех прилегающих районов", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, строительство дорог позволит сформировать в ближайшие годы полноценную магистральную сеть. Она обеспечит поперечные транспортные связи между населёнными пунктами Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).



"В ТиНАО сейчас строится более 100 км дорог. Благодаря запуску новых поперечных связей существенно снизится интенсивность движения автотранспорта на радиальных магистралях и на МКАД, а также в целом улучшит транспортную ситуацию в Новой Москве", - пояснил М.Хуснуллин.



"AK&M" от 04.09.2019